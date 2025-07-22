«5 звезд» светят не всем

Отели категории «5 звезд» в России дороже европейских. По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, стоимость ночи в пятизвездном номере в Ярославле или Лазаревском в августе на 50% дороже, чем, например, в Риме. Отдых в августе на Алтае или в городах Золотого кольца в большинстве отелей дешевле, чем в июле, однако он все равно дороже, чем за рубежом. В Суздале пятизвездный номер можно забронировать чуть менее чем за 17 тыс. руб. Это примерно на четверть дороже, чем в турецких Анталье и Кемере. Чем ценен высокий уровень сервиса и комфорта в России? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ночь в пятизвездном отеле в Париже можно забронировать за 22 тыс. руб., в Светлогорске — за 32 тыс. руб. При этом отдых в Калининградской области может быть интересен значительному числу туристов, причем не только невыездных, говорит вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Сложно было бы, наверное, ориентироваться только на тех, у кого нет возможности выехать за рубеж. У кого-то просто и нет такого желания: Европа сейчас стала сильно дальше из-за логистики, и какие-то привычные направления потеряли актуальность. Многие россияне совершенно однозначно почувствовали вкус к туризму в родной стране, открывают для себя новые регионы и локации. Так или иначе, развивается и туризм въездной: из Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии в последние три года поток растет, и это тоже стимулирует достаточно высокий спрос».

Отельная инфраструктура за рубежом развита несравнимо лучше отечественной, подчеркивают представители туриндустрии. В одной только турецкой Анталье около 200 отелей категории «5 звезд», во всем Краснодарском крае их всего 18, заметил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин: «В среднем по сравнению с 2024 годом все категории подорожали на 12-15%, и пятизвездные примерно так же.

Если говорить в целом о ситуации с такими объектами в России, то их объективно мало. Их доля на рынке, думаю, не превышает 1-2% при том, что спрос, вероятно, в два раза больше.

4-5% наших туристов хотели бы отдыхать в гостиницах высокого уровня. При таком дисбалансе спроса и предложения отели имеют возможность предлагать более высокие цены. Последние годы мы реально видим, что загрузка четырех- и пятизвездных объектов размещения в процентах выше, чем отелей "3 звезды"».

По данным экспертов сферы гостеприимства, сейчас в России насчитывается не более 400 отелей категории «пять звезд». В первом квартале 2025-го в стране было введено около 2 тыс. так называемых качественных гостиничных номеров, сообщают аналитики NF Group. Только 15% из них приходится на гостиницы уровня «5 звезд». Но и это неплохой показатель, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Вадим Прасов: «Процент не очень большой. Связано это с тем, что на протяжении долгих лет после падения железного занавеса и периода, когда Россия начала развиваться в том числе и в плане внутреннего туризма, всегда была конкуренция с поездками за границу. Большое число граждан выбирали именно второй вариант. По сути, наверное, где-то в конце 2020-го-начале 2021-го мы увидели устойчивый интерес к развитию внутреннего рынка. Сначала пандемия COVID-19, закрытые границы, потом СВО. Отели уровня 4 и 5 "звезд" стали гораздо более востребованы. Но проект строительства гостиницы такого уровня занимает три года от идеи до открытия. По сути, все это только-только вышло на рынок».

По прогнозам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, внутренний туризм в России в 2025 году может вырасти на 10%, до 100 млн поездок. Среди привлекательных для инвестиций в гостиничную недвижимость регионов участники рынка называют традиционные курорты черноморского побережья России и Кавказских Минеральных Вод, а также локации, которые за последние пять лет продемонстрировали более чем двукратный рост внутреннего туризма: Алтай, Камчатку, Сахалин, Байкал и республики Северного Кавказа.

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Юлия Савина