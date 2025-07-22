В администрацию Кочевского округа пришли силовики

Сотрудники СУ СКР по региону при поддержке бойцов спецназа проводят следственные мероприятия в администрации Кочевского округа, сообщает Ura.ru. При этом глава округа Александр Юркин находится в машине следователей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Юркин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Александр Юркин.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее СМИ сообщали, что контрольный департамент администрации губернатора предъявил к главе претензии, связанные с расселением ветхого жилья и приобретением жилья для детей-сирот.

В 2022 году господину Юркину уже указывалось на недопустимость приобретения помещений, не соответствующих установленных законодательством критериям.