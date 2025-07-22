Прокуратура выясняет обстоятельства ДТП с участием троих детей под Саратовом

Прокуратура Балашова Саратовской области выясняет обстоятельства дорожной аварии, в которой пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло сегодня, 22 июля, на автодороге Р-22 Каспий М-4 Дон «Тамбов — Волгоград — Астрахань», на подъезде к Саратову. Там водитель иномарки «Тойота Авенсис» не справился с управлением и в попытке избежать столкновения со встречной машиной допустил съезд на обочину.

В результате аварии пострадали водитель «Тойоты» и трое его несовершеннолетних пассажиров. Их увезли в больницу. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Павел Фролов