В Татарстане задержали пособников спецслужб Украины в подготовке терактов

Управление ФСБ по Татарстану задержало жителей Хабаровского края, помогавших спецслужбам Украины в подготовке диверсий и терактов в России. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе УФСБ по республике.

Фигуранты дела планировали получить гражданство Украины и переехать на ее территорию. Для реализации планов они установили контакт с сотрудниками Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР).

Сотрудники УФСБ установили, что фигуранты получили от представителя ГУР координаты тайника, в котором были обнаружены взрывчатые вещества и компоненты самодельного взрывного устройства, предназначенного для осуществления террористического акта на территории России.

Следственным отделом УФСБ России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Ранее в отношении указанных лиц было возбуждено дело по ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт) и по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Влас Северин