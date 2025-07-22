Пассажиропоток аэропорта Курумоч увеличился на 5,5%

Пассажиропоток аэропорта Курумоч в первом полугодии 2025 года увеличился на 5,5%, до 1,72 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Умеренный рост пассажиропотока наблюдается как на внутренних, так и на международных направлениях»,— говорится в сообщении.

Количество путешествующих внутри России выросло на 4%, до 1,36 млн человек. Самые популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут и Екатеринбург.

Международные перевозки выросли на 12% и составили 362 тыс. пассажиров. Самыми востребованными стали такие направления как Хургада, Пхукет и Шарджа. На рейсах Самара — Минск пассажиропоток вырос почти семикратно, достигнув показателя порядка 9 тыс. пассажиров.

Сабрина Самедова