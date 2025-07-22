В Самарской области с начала сезона клещи атаковали более 3,1 тыс. жителей

В Самарской области с начала года зарегистрировали 3104 случая укусов клещей, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Среди пострадавших — 1040 детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С 14 по 20 июля 2025 года не зафиксировано случаев клещевого боррелиоза, энцефалита, эрлихиоза и анаплазмоза. Для профилактики укусов клещей в регионе проводят акарицидные обработки. В 2025 году планируется обработать 4166,9 га территории, из которых на 21 июля уже обработано 4095,71 га. Для обработки используют лицензированные препараты с длительным эффектом.

Работникам, занятым в эндемичных зонах, делают профилактические прививки. В 2025 году от клещевого вирусного энцефалита вакцинировано и ревакцинировано 15 579 человек.

Георгий Портнов