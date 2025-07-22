Александр Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении мемориала в Аше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу об осквернении воинского мемориала в Аше. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства, сообщает Информационный центр СК РФ.

Уголовное дело по п. «а» ч. 2 с. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников и мемориальных сооружений, увековечивающих память защитников Отечества) было возбуждено в минувшие выходные в отношении 40-летнего жителя Аши.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по версии следствия, в ночь на 18 июля ашинец в балаклаве и темной одежде в парке культуры и отдыха имени Пилютова ударил кувалдой по медиаэкрану, установленному в память погибших участников специальной военной операции на Аллее славы. После этого горожанин уехал в другой регион. Ущерб составил 500 тыс. руб.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Руководитель СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин должен представить доклад главе ведомства о ходе и результатах расследования дела.