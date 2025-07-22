«Японский Трамп»

Блестящее выступление маргинальных партий на выборах в верхнюю палату японского парламента обсуждается во всем мире. Эксперты отмечают разочарование и усталость избирателей «традиционными» партиями и называют случившееся продолжением общемировой тенденции к радикализации политики. Главного героя выборов — ультраправую партию «Сансэйто» — сравнивают с «Альтернативой для Германии», аналогичными европейскими партиями и движением МАГА в США. А ее лидера Сохэя Камию называют японским Трампом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер японской партии «Сансэйто» Сохэй Камия

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Лидер японской партии «Сансэйто» Сохэй Камия

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Партия «Сансэйто» с лозунгом «Японцы прежде всего» заимствует идеи европейских крайне правых

Успех, достигнутый правой партией «Сансэйто», свидетельствует о том, что растущая во всем мире волна антиглобалистских настроений и лозунг «граждане прежде всего» докатились и до Японии. Эта тенденция в последние годы способствовала росту антииммигрантских крайне правых партий в Европе — «Альтернативы для Германии», «Национального объединения» и Австрийской партии свободы, чьи успехи могут подсказать, в каком направлении может двигаться «Сансэйто».

Молодые избиратели тянут Японию вправо. Но насколько далеко?

Успех новых политических партий, называющих главными для себя проблемы заработной платы, иммиграции и невосприимчивости политической элиты, подчеркивает разочарование многих трудоспособных жителей Японии.

Как ультраправые популисты в Японии извлекают выгоду из неприятия иностранцев и резкого снижения стоимости жизни

Лидер партии Сохэй Камия, бывший управляющий супермаркетом и преподаватель английского языка, говорит, что черпает вдохновение в «смелом политическом стиле» президента США Дональда Трампа. Его партию сравнивали с правыми антииммигрантскими партиями Европы, такими как немецкая партия «Альтернативное движение за независимость» (AFD) и «Реформа Великобритании».

Сокрушительный электоральный удар поставил правящий блок Японии в шаткое положение

Широкое недовольство избирателей действиями правительства по решению проблем инфляции и экономической политики стало главной темой кампании. Опросы показали, что электорат больше всего беспокоили «меры противодействия росту цен», значительно больше, чем национальная безопасность или конституционная реформа... По мере того как правящий блок утрачивает свое историческое доминирование, будущее направление японской политики и ее способность справляться с внутренними трудностями и международным давлением остаются неопределенными.

Японский Трамп

В японской политике всегда были такие люди. Шовинистически настроенные крикуны и радикальные националисты появлялись на правом фланге токийской политической сцены, иногда более, иногда менее заметные для мейнстрима. Их никогда не воспринимали всерьез.

Многое указывает на то, что с Сохэем Камией все иначе. На воскресных выборах в верхнюю палату парламента 47-летний политик проявил себя, пожалуй, как самый успешный правый популист в истории японской демократии… Его образцом для подражания, несомненно, был Дональд Трамп.

Подготовила Алена Миклашевская