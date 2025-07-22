Гендиректор «Башкиравтодора» останется под арестом до середины ноября

Кировский районный суд Уфы по ходатайству прокуратуры продлил до 16 ноября домашний арест генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До той же даты продлена мера пресечения экс-гендиректору и владельцу ООО «Киви» Иреку Шарипову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, легализации похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) — он останется в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова

Топ-менеджерам «Башкиравтодора» и «Киви», а также главному инженеру ООО «Баштранслогистик» (входит в группу «Киви») Ринату Мардисламову вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка и улицы Пугачева в Уфе. По версии следствия, по подложным документам «Башкиравтодор» перечислил «Киви» более 152 млн руб. Осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело.

По мнению прокурора, Ильдар Юланов и Ирек Шарипов в случае изменения меры пресечения могут надавить на свидетелей и скрыться от правосудия. Владелец «Киви» просил вместо содержания под стражей назначить ему домашний арест, доказывая, что не собирается скрываться и препятствовать разбирательствам.

Ильдар Юланов настаивал на изменение меры пресечения на запрет определенных действий — пользоваться мобильной связью, встречаться с участниками процесса и выходить из дома по ночам. Он утверждал, что, находясь под домашним арестом с июня прошлого года, не допустил ни одного нарушения. Кроме того он высказал желание участвовать в воспитании детей и их подготовке к новому учебному году.

Сегодня в Кировском райсуде также планировалось заслушать показания четвертого фигуранта дела — замгендиректора «Киви» Ришата Самматова, в ноябре 2024 года приговоренного к четырем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и уже отбывающего наказание. Из-за отсутствия адвоката Рината Мардисламова заседание было отложено на 20 августа.

Идэль Гумеров