Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Гендиректор «Башкиравтодора» останется под арестом до середины ноября

Кировский районный суд Уфы по ходатайству прокуратуры продлил до 16 ноября домашний арест генеральному директору АО «Башкиравтодор» Ильдару Юланову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До той же даты продлена мера пресечения экс-гендиректору и владельцу ООО «Киви» Иреку Шарипову, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере, легализации похищенных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ) и даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ) — он останется в СИЗО.

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова

Генеральный директор АО «Башкиравтодор» Ильдар Юланов

Фото: Ксения Федорова

Топ-менеджерам «Башкиравтодора» и «Киви», а также главному инженеру ООО «Баштранслогистик» (входит в группу «Киви») Ринату Мардисламову вменяется хищение бюджетных средств, выделенных на реконструкцию трассы Бирск — Тастуба — Сатка и улицы Пугачева в Уфе. По версии следствия, по подложным документам «Башкиравтодор» перечислил «Киви» более 152 млн руб. Осенью 2023 года было возбуждено уголовное дело.

По мнению прокурора, Ильдар Юланов и Ирек Шарипов в случае изменения меры пресечения могут надавить на свидетелей и скрыться от правосудия. Владелец «Киви» просил вместо содержания под стражей назначить ему домашний арест, доказывая, что не собирается скрываться и препятствовать разбирательствам.

Ильдар Юланов настаивал на изменение меры пресечения на запрет определенных действий — пользоваться мобильной связью, встречаться с участниками процесса и выходить из дома по ночам. Он утверждал, что, находясь под домашним арестом с июня прошлого года, не допустил ни одного нарушения. Кроме того он высказал желание участвовать в воспитании детей и их подготовке к новому учебному году.

Сегодня в Кировском райсуде также планировалось заслушать показания четвертого фигуранта дела — замгендиректора «Киви» Ришата Самматова, в ноябре 2024 года приговоренного к четырем годам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере и уже отбывающего наказание. Из-за отсутствия адвоката Рината Мардисламова заседание было отложено на 20 августа.

Идэль Гумеров