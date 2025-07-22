В Самарской области ликвидировали свалку на землях сельхозназначения

В Шенталинском районе инспекторы Россельхознадзора зафиксировали факт ликвидации свалки на землях сельхозназначения. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Захламление участка на площади 276 кв. м было выявлено сотрудниками ведомства в 2024 году в ходе выездного обследования. После этого арендатору земель — ИП Боронину объявили предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства.

«В июле 2025 года при проведении повторного выездного обследования инспектором Россельхознадзора установлено, что свалка ликвидирована»,— заявили в регуправлении.

В ведомстве также отметили, что восстановление земель после таких свалок занимает длительное время и требует значительных затрат.

Алексей Алексеев