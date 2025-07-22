В Ярославле открылась выставка «Здесь был мамонт»

В Ярославском музее-заповеднике открылась выставка «Здесь был мамонт», посвященная находкам останков мамонтов в регионе. Экспозиция рассказывает о первых находках в Спасо-Преображенском монастыре и дальнейших открытиях, сообщили в региональном минкульте.

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Фото: Министерство культуры Ярославской области Фрагмент экспозиции

Фото: Министерство культуры Ярославской области

В октябре 1733 года профессор Иоганн Георг Гмелин, путешествуя в Сибирь, остановился в Ярославле и осмотрел кости, найденные в XV веке. Он идентифицировал бедренную и скуловую кости мамонта. В 1802 году граф Мусин-Пушкин нашел кости мамонта на берегу Мологи. В 1896 году при строительстве шоссе под мостом железнодорожной линии Ярославль - Кострома был обнаружен почти полный скелет мамонта.

На выставке представлены бивни и кости мамонта, а также макет ледникового периода. Посетители могут сравнить свой рост с размерами мамонтов и поучаствовать в поиске зубов в палеонтологической песочнице. Экспозиция доступна по «Пушкинской карте» в рамках национального проекта «Семья».

Антон Голицын