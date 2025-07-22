Завод «Элекон» выплатит дивиденды на 1 млрд рублей

Акционеры АО «Завод Элекон» приняли решение о выплате дивидендов в размере 1 млрд руб из нераспределенной прибыли за 2022–2023 годы. Соответствующие данные опубликованы на портале раскрытия корпоративной информации.

Владельцы обыкновенных акций получат по 93,79 руб. за каждую акцию. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, — 26 июля 2025 года.

В марте текущего года акционеры предприятия приняли решение не распределять чистую прибыль, полученную по итогам 2024 года. Также было решено не выплачивать дивиденды по акциям Общества за отчетный год 2024.

Завод «Элекон» занимается производством электрических соединителей и устройств для разрыва электрических цепей. Более 70 видов соединителей, выпускаемых заводом, находят применение в различных отраслях, включая военную, авиационную, космическую и ракетостроительную промышленность.

Влас Северин