Число заявлений в колледжи в 2025 году выросло на 800 тыс.

В 2025 году число заявлений на обучение по программам среднего профессионального образования (СПО) увеличилось на 800 тыс. по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Это важный результат, который приближает нас к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным — к 2028 году подготовить 1 млн специалистов и квалифицированных рабочих»,— приводит пресс-служба слова господина Чернышенко.

В аппарате вице-премьера также сообщили, что уже третий год прием в колледжи составляет 1,2 млн человек. Сейчас контингент в учреждениях СПО оценивается в 3,85 млн студентов. Наибольшей популярностью пользуются направления «Информационные системы и программирование» (в этом году 136 тыс. заявлений), «Сестринское дело» (104 тыс.), «Юриспруденция» (80 тыс.), «Туризм и гостеприимство» (58 тыс.) и «Лечебное дело» (55 тыс.).

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон об экспериментальной сдаче ОГЭ в трех субъектах — Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В 2025 году в этих регионах учащиеся 9-х классов, планирующие поступать в колледжи, сдавали только два экзамена: по русскому и по математике. Учащимся, идущим в 10-й класс, нужно сдать ОГЭ в текущем формате.

10 июля Дмитрий Чернышенко отчитался, что в 2025 году 62% девятиклассников выбрали поступление в колледжи. 16 июля вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также глава думского комитета по просвещению Ирина Белых внесли в Госдуму законопроект, согласно которому девятиклассники, не сдавшие ОГЭ, смогут бесплатно пройти обучение по рабочей профессии.

Полина Мотызлевская