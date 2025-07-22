На ордена и медали из бюджета Башкирии потратят 15 млн рублей

Государственное казенное учреждение Хозяйственное управление Башкирии ищет поставщика наградных комплектов. Начальная цена закупки — 15 млн руб. Контракт финансируется из республиканского бюджета.

Исполнитель должен будет по заявкам заказчика изготавливать ордена Салавата Юлаева, «Дружба народов», «Григорий Аксаков» и генерала Шаймуратова, медали «Материнская слава», «Родительская доблесть», «За трудовую доблесть» и Шаймуратова, знаки «За борьбу с COVID-19», «Доброволец волонтер», «Почетный наставник» и другие.

Самый дорогой комплект — выполненный из серебра знак ордена «За заслуги перед Республикой Башкортостан» — закупается по начальной цене 26,3 тыс. руб. Самый дешевый — знак «За борьбу с COVID-19» (1,2 тыс. руб.).

Предыдущая аналогичная закупка проводилась в июне. Право поставлять награды получило ООО «Петербургский геральдический завод».

Наталья Балыкова