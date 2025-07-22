ГК «Агро-Белогорье» подала в суд на «Агробелогорье»

Белгородское ООО ГК «Агро-Белогорье» подало в арбитражный суд региона иск к местному ООО «Агробелогорье». Заявление пока не принято к производству. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Fonar.tv, причиной обращения в суд стало предполагаемое нарушение авторских прав компанией, использующей схожее наименование.

По данным, Kartoteka.ru, ООО «Агробелогорье» было зарегистрировано в Алексеевке Белгородской области в мае 2024 года. Основной вид деятельности — оптовая торговля зерном, семенами и кормами для животных. Уставный капитал — 1 млн руб. Единственным владельцем и директором организации является Андрей Иванов.

В 2019 году компания «Русагро» приобрела долю в 22,5% в «Агро-Белогорье» у предпринимателя из Черноземья Александра Соловьева. Оставшиеся активы распределились между Владимиром Зотовым (72,5%) и генеральным директором компании Ларисой Ковалевой (5%). В середине ноября 2024 года «Русагро» объявило о консолидации 100% долей «Агро-Белогорья», оценив стоимость сделки приблизительно в 1 млрд руб. Губернатор Вячеслав Гладков впоследствии указал на Владимира Зотова как на инициатора поглощения.

Подробнее о сделке — в публикации «Ъ-Черноземье».

Кабира Гасанова