Более 300 человек эвакуировали из-за возгорания в общежитии ННГУ
Возгорание произошло в здании общежития нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде утром 22 июля. Из здания эвакуировали 339 человек, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
По прибытии спасателей наблюдалось сильное задымление в подвале общежития. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.
В результате происшествия никто не пострадал. На вызов о пожаре выезжали 41 спасатель и 11 единиц техники.