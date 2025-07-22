Более 300 человек эвакуировали из-за возгорания в общежитии ННГУ

Возгорание произошло в здании общежития нижегородского госуниверситета имени Н. И. Лобачевского на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде утром 22 июля. Из здания эвакуировали 339 человек, сообщили в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По прибытии спасателей наблюдалось сильное задымление в подвале общежития. Причиной возгорания стало короткое замыкание холодильника.

В результате происшествия никто не пострадал. На вызов о пожаре выезжали 41 спасатель и 11 единиц техники.

Галина Шамберина