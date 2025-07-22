Продажи квартир на первичном рынке в Челябинске выросли на 3%

Во втором квартале 2025 года в Челябинске заключили около 700 сделок по продаже квартир в новостройках. Это на 3% больше, чем в первом квартале, сообщает «Яндекс Недвижимость».

Число сделок увеличилось в 11 из 16 городов-миллионников России. Наиболее заметный рост показали Красноярск (+39%), Омск (+33%) и Самара (+29%). Однако по сравнению с первым кварталом в целом по стране показатель снизился на 1,8%. Специалисты сервиса называют этот период стадией стагнации, которая может стать основой для последующего восстановления.

Что касается стоимости, то средняя цена квадратного метра в челябинских объявлениях составила 165 тыс. руб., а в реальных сделках — 141 тыс. руб. (-15%). Это самый высокий показатель среди других мегаполисов, кроме Воронежа. Как отмечают специалисты «Яндекс Недвижимости», такая существенная разница свидетельствует об активном использовании застройщиками скидок и специальных предложений для стимулирования спроса. В среднем цена квадратного метра по миллионникам в реальных сделках была на 4% ниже, чем в объявлениях.

Виталина Ярховска