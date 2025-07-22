Пассажиропоток на ретропоезде в Арзамас сократился на 18% в первом полугодии

Ретропоезд в Арзамас в первом полугодии 2025 года за 90 рейсов перевез более 9,5 тыс. туристов. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

За аналогичный период 2024 года проезд совершил 84 рейса и перевез почти 11,6 тыс. человек. Таким образом пассажиропоток снизился на 18%.

Мультимодальным маршрутом Нижний Новгород — Большое Болдино, запущенным в июле прошлого года, в январе — июне 2025 года воспользовались свыше 3,5 тыс. человек.

На ретропоезде до ст. Нижний Новгород-Сортировочный с экскурсией в Музей ГЖД за полгода прокатились более 630 детей. По данному маршруту возят организованные школьные группы.

Галина Шамберина