Председатель СКР ждет повторного доклада о ходе расследования гибели девушки в Кировском районе Перми

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю Дениса Головкина повторный подробный доклад об обстоятельствах, установленных в ходе расследования уголовного дела по факту смерти девушки в Кировском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бар "Пиво и мясо".

Фото: Яндекс-Карты Бар "Пиво и мясо".

Фото: Яндекс-Карты

Тело 18-летней девушки было обнаружено в ночь на 11 мая 2025 года на заборе рядом с баром «Пиво и мясо». СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по факту убийства.

По данным краевого минтербеза, версия о причастности к ее гибели граждан иностранных государств не подтвердилась. Предварительная версия — несчастный случай. Смерть наступила в результате проникающего колотого ранения туловища. При этом девушка находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения (5,8 промилле).

В пресс-службе СКР заявили, что общественностью и родственниками погибшей выдвигаются различные версии произошедшего, в том числе высказывается предположение о возможной причастности подруги к совершению преступления. Все это и побудило главу СКР потребовать дополнительного доклада о ходе расследования.

—