Девелопер «Ингрупп» получил разрешение на строительство жилья в Водниках

Структура девелопера «Ингрупп» получила разрешение на возведение жилого комплекса «Порта 21» на ул. Батумской, 21, в Перми. Согласно Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), разрешение было выдано компании холдинга ООО СЗ «Березовая роща» 10 июля. Комплекс переменной высотности будет рассчитан на 14 и 23 этажа, ввести его в эксплуатацию предполагается в IV квартале 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЕИСЖС Фото: ЕИСЖС

Дом разместится на земельном участке площадью 4 тыс. кв. м. Он запроектирован со встроенными помещениями нежилого назначения и встроенно-пристроенной автостоянкой. В ЖК появится 348 квартир, жилая площадь объекта составит 16 тыс. кв. м, нежилая – 1,8 тыс. кв. м.

О планах жилой застройки компанией «Ингрупп» участка на ул. Батумской, 21, стало известно еще в 2023 году. Однако тогда девелопер рассчитывал возвести там малоэтажное жилье. Летом 2024 года «Ингрупп» заключил с краевыми властями договор комплексного развития территории. Условиями договора на ул. Батумской предусмотрено строительство дома со встроенным подземным паркингом, а также обустройство прилегающей территории за счет девелопера. Компания создаст там сквер и плоскостное спортивное сооружение для жителей микрорайона. Также «ИНГРУПП» выполнит капремонт и построит три смежных улицы: Батумскую, Оханскую и Парусную. Документацией по планировке территории предусмотрено расширение и доведение до нормативов профилей этих улиц.