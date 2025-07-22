Количество вакансий в стройотрасли Свердловской области за год снизилось на 64%

В Свердловской области замедляется рост числа вакансий в строительной отрасли. По данным сервиса Зарплата.ру, за последний год количество вакансий сократилось на 64%, а резюме увеличилось на 32%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Все эти изменения привели к снижению зарплатной гонки: если год назад медианные зарплаты росли на 17%, то в 2025 году зафиксировано снижение на 9%. «Причина корректировки достаточно очевидна — изменение правил предоставления семейной ипотеки и выросшие процентные ставки, что привело к снижению объемов нового строительства и замедлению темпов текущих проектов»,— прокомментировали представители сервиса.

Так, спрос на инженеров по эксплуатации снизился на 35%, а на сварщиков — на 17%. Наибольшее сокращение спроса наблюдается для электромонтажников (-72%), монтажников (-71%), слесарей и разнорабочих (по -68%).

При этом ряд профессий остается востребованным и дефицитным и для определенных профессий зафиксировано увеличение зарплат. У прорабов они выросли на 24% до 105 тыс. руб., у монтажников — на 21% до 85 тыс. руб., а у инженеров по эксплуатации — на 18% до 71 тыс. руб.

Мария Игнатова