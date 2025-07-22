Ижевчанин осужден за призывы к насилию над членами партии «Единая Россия»

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор 40-летнему местному жителю за призывы в интернете к насилию над членами партии «Единая Россия», сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Соответствующий комментарий подсудимый разместил на своей странице во «Вконтакте» в августе 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его обвинили в публичных призывах к экстремизму в интернете (ст. 280 УК). Противоправную деятельность выявило и расследовало региональное УФСБ. Фигурант признал свою вину. Подсудимому назначили один год лишения свободы условно с испытательном сроком на 1,5 года. Также обвиняемому запретили размещать «обращения и иные материалы» в сети на 1,5 года.