Подрядчик получил условный срок за хищение денег при сносе домов в Первомайске

Предпринимателя из города Первомайска признали виновным в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денег при сносе аварийных домов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 60 тыс. руб., сообщили в УФСБ по Нижегородской области 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что фигурант представил в администрацию Первомайска фиктивные документы на утилизацию отходов, образованных во время работ. Тем самым он похитил из муниципального бюджета более 1,5 млн руб.

Причиненный ущерб подсудимый возместил. Приговор в отношении него вступил в законную силу.

Галина Шамберина