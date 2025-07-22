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Подрядчик получил условный срок за хищение денег при сносе домов в Первомайске

Предпринимателя из города Первомайска признали виновным в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ за хищение денег при сносе аварийных домов. Его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу 60 тыс. руб., сообщили в УФСБ по Нижегородской области 22 июля.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Установлено, что фигурант представил в администрацию Первомайска фиктивные документы на утилизацию отходов, образованных во время работ. Тем самым он похитил из муниципального бюджета более 1,5 млн руб.

Причиненный ущерб подсудимый возместил. Приговор в отношении него вступил в законную силу.

Галина Шамберина