В Астрахани до декабря капитально отремонтируют детскую поликлинику № 5

В Астрахани проведут капремонт в ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 5». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их должны завершить до 1 декабря этого года.

Сейчас специалисты устанавливают электрооборудование, подготавливают помещения к очередным этапам реконструкции. Поликлиника обслуживает порядка 12 тыс. детей.

Павел Фролов