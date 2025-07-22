Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Астрахани до декабря капитально отремонтируют детскую поликлинику № 5

В Астрахани проведут капремонт в ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 5». Об этом сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Их должны завершить до 1 декабря этого года.

Сейчас специалисты устанавливают электрооборудование, подготавливают помещения к очередным этапам реконструкции. Поликлиника обслуживает порядка 12 тыс. детей.

Павел Фролов