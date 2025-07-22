В Оренбуржье суд вынес приговор по делу об отравлении жительницы Орска метанолом

Советский районный суд Орска признал виновным местного жителя Субхана Салимова по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение и перевозка в целях сбыта, а также сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия и суда, в октябре 2021 года подсудимый обратился к своему знакомому с просьбой подыскать поставщика технического спирта, непригодного для употребления в пищевых целях. После он приобрел 3 тыс. л метанола, канистры с которым хранил в гараже. Подсудимый слил из емкости 25 л метилового спирта, разбавил его водой и перелил в пластиковые бутылки. Спиртосодержащую жидкость он продал своему знакомому. От ее употребления скончалась жительница Орска. Когда Салимов узнал о гибели потерпевшей, он уничтожил хранящийся метанол.

Суд назначил подсудимому наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тыс. руб.

Руфия Кутляева