В Уфе отключили воду в восьми жилых домах и детском саду

В Советском районе Уфы без холодной воды остались восемь зданий, сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты. Речь идет о многоквартирных домах 13, 15, 17, 19, 21 на улице Киекбаева, доме 30 на бульваре Давлетшиной и 1 на Дмитриева, а также о детском саду №282. Проблему устраняют сотрудники ГУП «Уфаводоканал».

В Демском районе без горячей воды остался жилой дом 9/1 на Дагестанской улице. Ремонтные работы проводят работники МУП УИС.

Венера Хисамова