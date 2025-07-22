Глава СКР взял на контроль уголовное дело об избиении фельдшера в Башкирии

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю управления следственного управления по Башкирии Владимиру Архангельскому представить доклад о расследовании уголовного дела в отношении жительницы Миякинского района. Она обвиняется в хулиганстве, совершенном с применением насилия (п. «а» ч. 1 ст.213 УК РФ), сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В субботу обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения напала на фельдшера, приехавшего на вызов к ее семилетнему сыну: она пыталась отобрать медицинский чемодан, телефон и ударила по лицу.

«Нападения на медиков недопустимы и наносят ущерб всей системе здравоохранения. Профсоюз работников здравоохранения РБ проверит случай в рамках программы страхования»,— написал глава минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Венера Хисамова