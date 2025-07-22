В Оренбурге направлено суд дело о хищении нефтепродуктов

Прокуратура Оренбургской области направила в суд дело о хищении нефтепродуктов на сумму более 124 млн руб. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Обвинительное заключение утверждено в отношении шести жителей Оренбурга: Александра Столповских, Николая Игнатова, Михаила Сыскетова, Рената Бадыкова, Александра Ефименко и Василия Гороха. Им вменяют кражу и легализацию преступных доходов в особо крупном размере.

Следствие установило, что в марте 2023 года Александр Столповских организовал группу для хищения нефти с Майорского месторождения. Соучастники заключили договор с ООО «Майорское» на технический аудит скважин, восстанавливали работоспособность оборудования и добывали нефть. С марта 2023 по февраль 2024 года они похитили более 2,8 тыс. т нефти, что принесло им свыше 124 млн руб.

Для легализации похищенных нефтепродуктов преступники использовали подконтрольную фирму, через которую проводили сделки с различными организациями и нефтеперерабатывающими предприятиями. Уголовное дело направлено в Оренбургский районный суд для дальнейшего рассмотрения.

Андрей Сазонов