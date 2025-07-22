В Ульяновске завершили расследование в отношении 12 участников ОПГ, занимающихся игорным бизнесом

Следственный отдел по Засвияжскому району Ульяновска завершил расследование в отношении организатора и 11 участников организованной преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом (ч.3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По версии следствия, с июля 2023 года по июль 2024 года 55-летний обвиняемый «организовал работу двух незаконных игровых клубов в помещениях на ул. Камышинской и проспекте Генерала Тюленева в Ульяновске». К незаконной деятельности он привлек двух администраторов, программиста игрового оборудования и 8 администраторов-кассиров, которые обеспечивали круглосуточный режим работы заведений.

За указанный период участники группы получили доход, превышающий 5,8 млн руб. Расследование завершено. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руфия Кутляева