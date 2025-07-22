В Ульяновске завершили расследование в отношении 12 участников ОПГ, занимающихся игорным бизнесом
Следственный отдел по Засвияжскому району Ульяновска завершил расследование в отношении организатора и 11 участников организованной преступной группы, которая занималась незаконным игорным бизнесом (ч.3 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР по Ульяновской области.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
По версии следствия, с июля 2023 года по июль 2024 года 55-летний обвиняемый «организовал работу двух незаконных игровых клубов в помещениях на ул. Камышинской и проспекте Генерала Тюленева в Ульяновске». К незаконной деятельности он привлек двух администраторов, программиста игрового оборудования и 8 администраторов-кассиров, которые обеспечивали круглосуточный режим работы заведений.
За указанный период участники группы получили доход, превышающий 5,8 млн руб. Расследование завершено. По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.