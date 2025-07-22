ФСБ задержала новосибирца за взлом более 70 веб-камер в разных городах России

В отношении жителя Новосибирска возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 273 УК РФ (создание, использование и распространение вредоносного программного обеспечения). По версии ФСБ, молодой человек взламывал информационные ресурсы российских компаний и организаций.

Задержанный — 2004 года рождения, сообщили ТАСС в пресс-службе областного УФСБ. По версии спецслужбы, в 2023–2025 годах фигурант взломал более 70 веб-камер в разных городах России.

«Организован комплекс оперативно-разыскных мероприятий по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности»,— добавила представитель УФСБ по Новосибирской области Ирина Зеброва (цитата по РБК).