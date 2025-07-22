Бывшего замглавы Ашинского района отправили в колонию по делу о взятке

Ашинский городской суд вынес приговор бывшему заместителю главы района Виктору Чистякову за взятку (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его отправили в колонию на 7,5 года. Также ему запретили занимать должности в органах местного самоуправления в течение двух лет и обязали выплатить штраф в 2,4 млн руб., сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд признал Виктора Чистякова виновным в получении 800 тыс. руб. от заместителя директора коммерческой организации. Деньги были переданы за содействие в приеме и оплате работ по водоочистке в Кропачевском городском поселении в 2018 году. Подсудимый не признал свою вину.

Бывший чиновник был взят под стражу сразу после оглашения приговора.

Это уже третий приговор, который вынесли Виктору Чистякову по уголовному делу о взятке. В июле 2023 года городской суд признал Виктора Чистякова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему был назначен штраф в размере 2,4 млн руб. В феврале 2024 года Челябинский областной суд отменил приговор из-за нарушений Уголовно-процессуального кодекса РФ. Дело направили на новое рассмотрение в первую инстанцию. Ашинский городской суд оправдал Виктора Чистякова «за отсутствием состава преступления» 23 сентября. В декабре 2024 года Челябинский областной суд по апелляционному представлению прокуратуры снова отменил приговор. Уголовное дело было направлено на новое рассмотрение в тот же суд в другом составе.