ФСБ задержала двух челябинок по подозрению в незаконной легализации мигрантов

В Челябинской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности РФ пресекли очередной канал незаконной миграции. В его организации подозреваются две местные жительницы, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По версии следствия, челябинки за денежное вознаграждение заключали фиктивные трудовые договоры с иностранцами. В дальнейшем документы передавались в миграционные органы для легализации и незаконного продления сроков пребывания в России, считает следствие.

В отношении жительниц Челябинск следователи УФСБ возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Максимальное наказание по этой статье — 15 лет лишения свободы со штрафом до 5 млн руб.