Следствие начало проверку после гибели волгоградца в результате чистки септика

В Николаевске Волгоградской области следствие приступило к проверке по факту гибели местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Накануне, 21 июля, в реанимации центральной районной больницы в Николаевске умер мужчина, которого доставили туда днем ранее с множественными телесными повреждениями. Согласно предварительным сведениям, 20 июля он чистил септик на территории своего частного дома. Чтобы быстрее выполнить работу, мужчина купил несколько килограммов карбида кальция, а затем засыпал его в выгребную яму.

После этого произошла химическая реакция карбида с водой, что привело к интенсивному выбросу горючих газов и сильному хлопку. С тяжелыми травмами мужчину привезли в лечебное учреждение, где он вскоре скончался.

Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, назначены экспертные исследования, опрашиваются очевидцы. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов