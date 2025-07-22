Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Благоустройство не началось в половине ярославских дворов

В 19 запланированных для благоустройства в этом году дворов в Ярославле работы пока не начались. На это обратил внимание председатель муниципалитета Сергей Калинин на открытом совещании в мэрии 22 июля.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Всего в этом году планируется благоустроить 38 дворов, по числу избирательных округов в муниципалитете. Получается, что начались работы лишь в половине из них.

«Месяц уходит на один двор подглядным организациям, если хорошо работают. Конечно, хотелось бы, чтобы в конце июля, начале августа уже мы охватили максимальное количество дворов. А на сегодня 19 дворов»,— сказал Сергей Калинин.

Мэр Артем Молчанов полагает, что подрядчики успеют реализовать все проекты.

«Ваше беспокойство мы прекрасно понимаем, но, тем не менее, подрядная организация у нас не одна. На сегодняшний день тот темп, который взят подрядными организациями, он позволит нам завершить в намеченные сроки благоустройство дворовых территорий»,— сказал глава города Артем Молчанов.

Также мэр отметил, что часть дворов благоустраивается за счет средств следующего года, то есть раньше намеченного срока.

Антон Голицын

Новости компаний Все