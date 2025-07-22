Благоустройство не началось в половине ярославских дворов

В 19 запланированных для благоустройства в этом году дворов в Ярославле работы пока не начались. На это обратил внимание председатель муниципалитета Сергей Калинин на открытом совещании в мэрии 22 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Всего в этом году планируется благоустроить 38 дворов, по числу избирательных округов в муниципалитете. Получается, что начались работы лишь в половине из них.

«Месяц уходит на один двор подглядным организациям, если хорошо работают. Конечно, хотелось бы, чтобы в конце июля, начале августа уже мы охватили максимальное количество дворов. А на сегодня 19 дворов»,— сказал Сергей Калинин.

Мэр Артем Молчанов полагает, что подрядчики успеют реализовать все проекты.

«Ваше беспокойство мы прекрасно понимаем, но, тем не менее, подрядная организация у нас не одна. На сегодняшний день тот темп, который взят подрядными организациями, он позволит нам завершить в намеченные сроки благоустройство дворовых территорий»,— сказал глава города Артем Молчанов.

Также мэр отметил, что часть дворов благоустраивается за счет средств следующего года, то есть раньше намеченного срока.

Антон Голицын