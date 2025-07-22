«Баку идет на максимальное обострение»

Для России важно, чтобы азербайджанцы уважали русский народ, заявил Дмитрий Песков. При этом в Кремле рассчитывают на скорое урегулирование кризиса в отношениях двух стран. Пресс-секретарь президента напомнил, что в России живет очень большая азербайджанская диаспора и почти все ее представители — «законопослушные и уважаемые граждане». Как считает обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин, Баку сознательно идет на конфронтацию с Москвой, используя для этого в том числе и украинскую тему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Прошедший в Ханкенди (бывший Степанакерт) Третий Шушинский глобальный медиафорум стал в какой-то степени реквиемом по российско-азербайджанским отношениям. То, как повел себя президент Ильхам Алиев и какие делал заявления, не оставляет сомнений: в Баку сознательно взяли курс на обострение отношений с Москвой. Причем не просто на обострение, а на обострение максимальное, в противном случае азербайджанский лидер не стал бы делать акцент на сверхчувствительной для Кремля украинской теме. Но Ильхам Алиев пошел именно на это. И главное, что запомнится по итогам медиафорума, это его фраза, что украинский народ не должен мириться с оккупацией. Это слово — «оккупация» — президент произнес дважды, четко обозначив, на чьей стороне Баку находится в российско-украинском конфликте. Более того, он фактически призвал Киев последовать примеру Азербайджана, который вернул Нагорный Карабах военными средствами.

Парадоксально, но Ильхам Алиев тем самым выступил с гораздо более радикальных позиций, чем даже представители наиболее враждебно настроенных к Кремлю европейских государств.

Сегодня, в отличие от ситуации двухлетней давности, даже в Варшаве и Таллине, не говоря уже о Париже и Берлине, требуют прекращения огня, заморозки боевых действий по линии разграничения, но вовсе не военной победы Украины, возвращения всех земель, которые она считает своими, включая Донецк, Луганск и Крым. Политик показал себя более решительным борцом за интересы Киева, чем даже Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен. Он говорил фактически на одном языке с украинскими пропагандистами, задававшими ему вопросы, а затем вручившими шевроны подразделений ВСУ, сражающихся с российскими войсками, — подарок, который Ильхам Алиев с благодарностью принял.

Случайно такое не происходит. Все действия главы государства на подобных мероприятиях продуманы и спланированы службой протокола, экспромтам, случайностям здесь не место. Если бы в Баку возникло желание умерить активность украинских гостей, чтобы не создавать лишних проблем с Москвой, это наверняка было бы сделано, как происходило все предыдущие годы, когда на этой и других площадках Алиев умело воздерживался от явных антироссийских демаршей, не желая отравлять отношения с Кремлем. Больше такого желания нет. Отношения отравляются сознательно на фоне того, что Москва в последние недели, напротив, вела себя на удивление спокойно и невозмутимо. Даже после ареста в Баку российских журналистов и взятия заложников из числа случайно оказавшихся там туристов и релокантов, которых представили как членов преступных группировок и избили, демонстрируя на камеру следы побоев, МИД России упорно призывал Баку вернуться к уровню межгосударственных отношений, который сформулирован в двусторонних документах, а именно стратегического союзничества.

Сегодня, после демаршей президента Алиева на Шушинском медиафоруме о «союзнических отношениях» едва ли есть смысл вспоминать. Отдельный вопрос: почему в Баку взяли курс на конфронтацию?

Причин много. Во-первых, головокружение от успехов после карабахского триумфа, когда кажется, что ты уже почти сверхдержава и тебе море по колено. Во-вторых, убежденность в том, что Москва настолько поглощена украинским конфликтом и противостоянием с Западом, что ей сейчас явно не до Кавказа. А значит, можно позволить себе и дерзость, и оскорбления, и провокации, что прежде было немыслимо. И, наконец, в-третьих, чувство обиды. Судя по всему, Ильхам Алиев посчитал себя уязвленным поведением Москвы после крушения азербайджанского самолета в декабре 2024 года. Выступая на медиафоруме, он, кстати, вновь вспомнил об этой трагедии, пообещав подать иск против России в международные судебные инстанции. Похоже, личные эмоции взяли верх над государственными интересами. И каковы будут последствия этого, сколько времени уйдет на восстановление отношений Москвы и Баку, удастся ли их вообще восстановить, сегодня можно только гадать. Ясно одно — Третий Шушинский медиафорум в России вряд ли скоро забудут. Президент Алиев сделал для этого все возможное.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин