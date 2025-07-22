Число вакансий для строителей в Челябинской области сократилось на 48%

В июне число вакансий в строительной сфере в Челябинской области сократилось на 48%, а количество резюме выросло на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Зарплата.ру».

Больше всего снизился спрос на монтажников (-67%), сварщиков (-62%), прорабов (-61%), разнорабочих (-58%) и инженеров-конструкторов (-54%), меньше всего — на маляров (-31%) и электромонтажников (-14%).

Стабилизация ситуации в отрасли привела к замедлению зарплатной гонки, отмечают аналитики. Если годом ранее медианное жалованье увеличилось на 16%, в 2025-ом — только на 6%. Изменение правил предоставления семейной ипотеки и выросшие процентные ставки привели к приостановке темпов нового строительства и текущих проектов. Что касается отдельных специализаций, то медианные зарплаты увеличились у архитекторов (+33%, до 80 тыс. руб.), руководителей строительных проектов (+33%, до 113,5 тыс. руб.), монтажников (+21%, до 85 тыс. руб.), инженеров ПТО (+16%, до 80 тыс. руб.), инженеров-конструкторов (+7%, до 80 тыс. руб.) и инженеров по эксплуатации (+5%, до 70 тыс. руб.).

Виталина Ярховска