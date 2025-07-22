В Оренбуржье устанавливают обстоятельства гибели подростка в озере Песчаное
Следственные органы проводят проверку по факту обнаружения тела несовершеннолетнего мальчика на берегу озера Песчаное вблизи с. Краснохолм Оренбурга в понедельник, 21 июля. Об этом сообщает СУ СКР по Оренбургской области.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
В ведомстве отмечают, что в ходе проведенного осмотра признаков криминальной смерти не выявили. Следователи детально осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, выполняются необходимые следственные и процессуальные действия. Принимаются меры к установлению обстоятельств произошедшего и причин гибели ребенка.