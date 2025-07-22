Количество выдворяемых из Прикамья мигрантов снизилось втрое

В первом полугодии 2025 года из Пермского края были депортированы 80 иностранных граждан. Это в три раза меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю. Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю.

Больше всего выдворенных — граждане Узбекистана (25 человек), второе место заняли уроженцы Таджикистана (22 человека). Также незаконно находились на территории региона выходцы из других бывших советских республик — Кыргызстана, Армении и Казахстана.

Все выдворенные мигранты находились в Пермском крае без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ. Суды Пермского края признали их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации». Нарушителей оштрафовали и выдворили за пределы РФ.

Сотрудники отдела специального назначения ГУ ФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу РФ и передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В паспортах данных граждан будет стоять штамп о выдворении из страны, в течение пяти лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.

В ближайшее время приставы выдворят из Прикамья еще пятерых мигрантов, которые находятся в Центре временного содержания иностранных граждан.