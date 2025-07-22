«Москва от встречи не отказывается»

Третий раунд переговоров Москвы и Киева пройдет 23 июля в Стамбуле, сообщил Владимир Зеленский. По словам украинского президента, в центре обсуждения будут, как и прежде, гуманитарные вопросы. Российские источники называют другую дату — 24 июля. Кремль, со своей стороны, ранее неоднократно заявлял о готовности к возобновлению диалога. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе также не сомневается, что новая встреча состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Очередной, третий по счету раунд российско-украинских переговоров состоится в Стамбуле. Об этом можно уже говорить с высокой долей уверенности. Владимир Зеленский назвал дату — среда, 23 июля. По его словам, главные темы — обмен пленными и подготовка встречи лидеров двух стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что даты еще окончательно не согласованы. При этом Москва предпочитает обсуждать меморандумы об условиях прекращения огня, которые были направлены сторонами друг другу. Как неоднократно было сказано ранее, содержание этих документов различается кардинально. Можно даже сказать, что они практически ни в чем не совпадают. Кроме того, как мы видим, президент Украины ни о каких документах не говорит. Позиция Киева состоит в том, что о мире могут договориться непосредственно главы двух государств. Впрочем, Российская Федерация от встречи не отказывается, соглашаясь с тем, что проблем действительно много, именно поэтому предстоит большая дипломатическая работа. К слову, российский фондовый рынок на перспективу новых переговоров отреагировал положительно.

Одновременно западные союзники вплотную заняты вооружением Украины. В частности, речь идет о комплексах Patriot, которые нужно передать в первую очередь. Германия претендует на лидерство в этом вопросе. О какой-либо конкретике пока говорить рано, так как в СМИ очень много разных сообщений на этот счет, и порой они противоречат друг другу. Можно лишь согласиться с тем, что процесс идет. По крайней мере, схема выглядит так: Америка поставляет, Европа платит. Делать это, понятно, готовы не все страны ЕС. Однако вроде бы решение на этот счет имеется.

Иными словами, переговоры, если они в итоге возобновятся, скорее всего, будут вестись на фоне очередного повышения ставок.

Еще нужно обратить внимание на заявление министра финансов США. Скотт Бессент дал понять, что так называемые вторичные пошлины для стран, которые покупают санкционную российскую нефть, могут вполне стать реальностью. Но что самое, пожалуй, интересное — он призвал и Европу последовать примеру Америки, то есть совместно ударить тарифами по Китаю, Индии и Бразилии. Стоит напомнить, что, в отличие от старой администрации, команда Трампа отказывается вводить антироссийские санкции параллельно с Евросоюзом. Однако что касается своих инициатив, то здесь Вашингтон, получается, настаивает. Подобные вещи могут стать большой проблемой в отношениях западных столиц друг с другом. Как бы то ни было, ситуация вокруг Украины может иметь совсем неожиданные и даже непредсказуемые последствия.

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Дмитрий Дризе