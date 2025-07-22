EXEED EXLANTIX ES — Спортивный характер и мощь без компромиссов

EXEED предлагает расширенный гарантийный срок на обслуживание спортивного гибридного купе EXEED EXLANTIX ES — 8 лет или 200 тыс. км* пробега, в зависимости от того, что наступит ранее. Восьмилетняя гарантия распространяется на все основные узлы и агрегаты автомобиля: двигатель внутреннего сгорания, рулевой механизм, радиаторы, приводные валы, рычаги подвески, подшипники и так далее, а также на производственные дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля. На тяговый электродвигатель и высоковольтную аккумуляторную батарею гарантия распространяется в течение 8 лет или 160 тыс. км. Это предложение является одним из лучших на рынке и подчеркивает уверенность компании в качестве и надежности своей продукции.

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Гибридное купе EXEED EXLANTIX ES станет второй моделью в линейке автомобилей EXEED на новых источниках энергии. Стоимость новинки составит 5 990 000 рублей. Автомобиль появится в шоурумах авторизованных дилеров летом этого года.

EXEED EXLANTIX ES оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 469 л.с. с пиковым крутящим моментом 634 Нм, обеспечивая разгон с 0 до 100 км/ч всего за 4,6 секунды.

Батарея емкостью 40 кВт/ч позволяет пройти расстояние до 180 км только на электричестве, а суммарный запас хода EXEED EXLANTIX ES составляет впечатляющие 1231 км.

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Обладая колесной базой в 3000 мм и габаритными размерами 4945 мм в длину и 1978 мм в ширину, EXEED EXLANTIX ES обеспечивает водителю и пассажирам высокий уровень комфорта в поездках.

В линейке бренда EXEED давно себя зарекомендовали модели LХ, ТХL, VХ, RХ. Официальный дилер ООО фирма «Интерпартнер» предлагает следующие условия покупки:

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Официальный дилер ООО фирма «Интерпартнер». Пос. Октябрьский, ул. Полесская, 5а. Тел.: +7 3412 63 00 55. https://interpartner-exeed.ru/

ООО фирма «Интерпартнер»