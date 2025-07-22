В Башкирии проверят некорректное поведение по отношению к участникам СВО

Председатель Курултая Константин Толкачев встретился с матерями погибших участников СВО, которые воевали в составе частной военной компании «Вагнер», сообщает пресс-служба башкирского парламента.

По словам спикера Курултая, «один из самых болезненных вопросов для матерей погибших "вагнеровцев" — это не всегда корректное отношение к ним в обществе». Независимо от того, были ли они добровольцами или искупили вину службой — «все они отдали жизнь за Родину», поэтому общество и государство обязаны проявлять к их семьям «особое уважение и внимание», отметил он. Выяснилось, что «бестактность проявляют даже сотрудники государственных учреждений, что совершенно недопустимо», возмутился он, пообещав, что «по каждому подтвержденному факту будут приниматься жесткие меры».

Константин Толкачев сообщил, что по результатам проведенной проверки уже принято решение об увольнении сотрудницы белорецкого военкомата, на которую поступило много жалоб.

Также на встрече обсудили вопросы, связанные с выплатами семьям погибших «вагнеровцев» и их статусом.

По словам спикера парламента, сейчас прорабатываются варианты правового решения проблемы.

Майя Иванова