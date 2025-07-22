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На продажу выставлено бывшее торговое помещение сети «Виват»

Бывшее помещение торговой сети «Виват» на ул. Мира, 2, выставлено на продажу на сайте «Авито». За 1150 кв. м торговой площади собственник просит 187 млн руб. (162,6 тыс. руб. за 1 кв. м). Сейчас это помещение арендует сеть «DNS».

Фото: авито

Фото: авито

Ранее помещение занимала торговая сеть «Виват», которая долгое время была одним из крупнейших игроков на рынке розничной торговли в регионе. В 2017 году «Виват» был признан банкротом за долги в размере 5 млрд руб., а его магазины были распроданы в рамках процедуры конкурсного производства.