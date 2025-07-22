Электробус челябинского завода обкатают в Магнитогорске

Низкопольный электробус «Синара-6253», изготовленный на Челябинском заводе городского электротранспорта (ЧЗГЭТ, входит в «Синара — городские машины» холдинга «Синара — транспортные машины»), пройдет тестовую обкатку в Магнитогорске. Испытания с пассажирами продлятся около двух месяцев, сообщает пресс-служба холдинга.

Электробус является собственной разработкой компании и создан из отечественных компонентов. Машина может без подзарядки преодолевать расстояния до 240 км. Функция «Ночной зарядки» позволяет экономить на энергопотреблении. В электробусе со 100% низким полом и высоким уровнем потолка имеется 35 посадочных мест, двери с функцией «антизажим», системы климат-контроля в салоне и кабине водителя. Опция наклона вбок при остановке должна обеспечить легкую и безопасную посадку-высадку пассажиров. Для водителей предусмотрена регулируемая рулевая колонка, позволяющая индивидуальное настроить рабочее место.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Челябинский завод городского электротранспорта был запущен в 2023 года на площадке Челябинского трубопрокатного завода. Сейчас здесь производят троллейбусы, которые уже перевозят пассажиров в региональном центре и Миассе.

Магнитогорск станет третьим городом Челябинской области, в котором будут курсировать машины «Синара»: в Челябинске и Миассе пассажиров уже возят троллейбусу. В этом году начнется серийное производство электробусов.