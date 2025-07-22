Под Астраханью пойдет под суд экс-полицейский за превышение полномочий

Ахтубинский районный суд Астраханской области рассмотрит в отношении бывшего сотрудника правоохранительных органов уголовное дело о превышении должностных полномочий (п.п. «а, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, в марте этого года фигурант применил физическую силу в отношении лица, подвергнутого административному задержанию. В результате последний испытал сильную боль.

Ахтубинская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов