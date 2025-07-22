Стартовал фестиваль шопинга Dubai Summer Surprises

До 31 августа в Дубае проходит фестиваль Dubai Summer Surprises (DSS) — одно из ярких летних событий мегаполиса. Любителей выгодных покупок ждут тысячи скидок, розыгрышей, гастрономических акций и семейных мероприятий в самых разных сферах — от призов и распродаж до изысканной кухни, комфортного отдыха, развлечений и масштабных концертов. Доступ к 7,5 тыс. предложениям «два по цене одного» обеспечивает приложение DSS Entertainer.

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Фестивальная программа делится на три периода: Summer Holiday Offers, Great Dubai Summer Sale (с 18 июля), когда в течение трех недель действуют максимальные скидки и специальные акции. Завершит DSS период Back to School (с 11 августа). Это отличная возможность для семей с детьми выгодно подготовиться к новому учебному году: в программе — скидки на школьные товары, розыгрыши и возможность выиграть гранты на оплату обучения.

Впервые в рамках DSS запускается акция 10 Dirham Dish, которая пройдет с 1 по 31 августа. Кафе и рестораны предложат фирменные блюда всего за 10 дирхамов (чуть более 210 руб.) — отличный повод открыть новые кулинарные концепции, попробовать необычные вкусы. Поклонников музыки в течение ближайших полутора месяцев ждут концерты Натали Имбрульи, Сагара Бхатии и другие шоу в Dubai Opera и на Coca-Cola Arena.

Нина Никифорова