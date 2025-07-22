21 июля в Татарстане произошло 11 пожаров

На территории Татарстана 21 июля было зафиксировано 11 пожаров. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Четыре пожара произошли в жилом секторе. Пожарные совершили 10 выездов по ложным вызовам. Еще 13 раз спасатели выезжали для взаимодействия с другими службами и восемь раз — для ликвидации последствий ДТП.

Уточняется, что на водных объектах происшествий не произошло.

По прогнозу, сегодня днем и вечером в отдельных районах ожидается гроза, возможен град. Ветер будет восточный, юго-восточный, днем местами порывами до 14 м/с, при грозе до 15–20 м/с. Максимальная температура воздуха днем +25...+30.

Ранее Гидрометцентр Татарстана сообщил о сохранении на территории республики высокой пожарной опасности лесов до 24 июля.

Диана Соловьёва