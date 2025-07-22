В Кабардино-Балкарии часть города Тырныауз обесточена из-за схода селя

В Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии (КБР) введен региональный режим ЧС из-за схода селя. Без электричества, воды и газоснабжения осталась часть города Тырныауз, сообщило региональное МЧС. Кроме того, в результате схода селевого потока была повреждена опоры моста по федеральной трассе Прохладный—Баксан—Эльбрус. Движение на данном участке дороги закрыто в обоих направлениях, уточнили в ведомстве.

Глава КБР Казбек Коков рассказал, что в Тырныаузе создан пункт временного размещения жителей на базе средней школы номер 3, работает оперативный штаб.

Жертв и пострадавших в результате сходя селя нет, заявил начальник ГУ МЧС по КБР Михаил Надежин. «Прошу воздержаться от поездок в район Приэльбрусья сегодня и завтра до вечера»,— отметил он (цитата по ТАСС).