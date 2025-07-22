Мастер-план развития Новокузнецка включил 100 гектаров парков и новую набережную

Екатеринбургская компания R1 Lab представила мэрии Новокузнецка мастер-план развития городского пространства, получивший название «Водный». Его основные положения в своем Telegram-канале изложил мэр «южной столицы» Кемеровской области Денис Ильин.

В частности, мастер-план предполагает создание двух соседних парков общей площадью 100 га. Городской парк должен выйти на набережную Кондомы к пляжу, ландшафтный парк совместит «классические сценарии отдыха на природе и маршруты с зонами для объектов ленд-арта». В результате будет сформировано более 7 км набережных. «Единая набережная Томи и Кондомы проходит вдоль всего района и соединяется под железнодорожным мостом с существующей набережной»,— говорится в сообщении.

По данным мэра, в концепцию развития входит также строительство социальных объектов, жилья и транспортной инфраструктуры.

Валерий Лавский