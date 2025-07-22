Работники федерального перевозчика «РТ-Лайн» пожаловались на неоплаченную сверхурочную работу

В этом году 77 сотрудников федерального автобусного перевозчика ООО «РТ-Лайн» (ранее один из крупнейших перевозчиков в Перми) пожаловались в Государственную инспекцию труда в Пермском крае на неполную выплату заработной платы, сообщает инспекция. На основании жалоб трудовая инспекция провела внеплановую проверку предприятия, в ходе которой было выявлено, что «на протяжении года водителям автобусов не в полном объеме производилась оплата сверхурочной работы (не за фактически отработанное время), а начисление повышенной оплаты за работу в выходные нерабочие праздничные дни производилось без учета компенсационных и стимулирующих выплат, установленных системой оплаты труда».

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По результатам проверки «РТ-Лайн» было выдано предписание, согласно которому компания обязана осуществить в полном объеме оплату в выходные нерабочие праздничные дни и оплату сверхурочной работы водителям.

Кроме того, за нарушение требований трудового законодательства в отношении работодателя возбуждено административное производство, сообщает ведомство.

Напомним, перевозчик «РТ-Лайн» вышел на рынок автобусных перевозок Перми в 2020 году. Компания обслуживала в Перми маршруты №1, 4, 14, 32 и 67 и являлась одним из крупнейших перевозчиков города, однако в этом году отказалась от участия в новых конкурсах по распределению автобусных маршрутов в Перми и после завершения срока контрактов в этом году покинула пермский рынок автобусных перевозок.