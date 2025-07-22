Восемь омичей осудили за мошенничество с маткапиталом на 23 млн рублей

Называевский горсуд Омской области вынес приговор восьми местным жителям по делу о мошенничестве (ч. 3 и 4 ст. 159.2 УК РФ) с материнским капиталом. Одному из фигурантов дела, зампредседателя потребительского кооператива, суд назначил 3,5 года колонии общего режима, его сообщнице — три года колонии общего режима. Остальные члены преступной группы получили от года и семи месяцев до 2,5 лет лишения свободы условно, сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, с апреля 2019-го по июнь 2020 года фигуранты дела находили держателей сертификата на маткапитал и заключали с ними фиктивные сделки. После этого злоумышленники оформляли договоры целевых займов и убеждали покупателей вернуть полученные средства в кооператив, либо выплатить комиссию. Таким образом, мошенники лишили граждан возможности воспользоваться займом на улучшение жилищных условий.

В последующем, на основании поданных держателями сертификатов заявлений и представленных фиктивных документов на счета кооператива, Пенсионный фонд перечислял деньги для погашения несуществующих займов. Ущерб следствие оценивает более чем в 23 млн руб. Всего правоохранителями установлен 51 факт хищения.

Александра Стрелкова